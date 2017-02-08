Bir iki yıl önce kendi yapım şirketini kurup yapımcı olan Jessica Chastain, Mercury 13 adıyla anılan diziyle TV sektörüne dönmeyi planlıyor. Chastain’in NASA’nın 1960’lı yıllarını konu alan dizinin yapımcılığını Cooper dizisinin yapımcısı Christina Wayne’le birlikte üstleneceği kesinleşmiş durumda. Aktris dizide rol alıp almayacağı henüz netleşmedi. Rol almayı düşünüyormuş. Diziyi Sully filminin senaristi Todd Komarnicki kaleme alacak. Dizi astronot William Randolph Lovelace II’nun kadınlara uzay yolculuğu için erkek astronotlara yapılan testlerden aynıları yapılırsa kadınların nasıl tepki vereceğini merak etmesini, daha sonra 13 kadına test yapması, hepsinin testi geçmesini konu alacak. Bu 13 kadından sadece Geraldyn Cobb astronot oldu. Çekimlere başlanacak tarih henüz açıklanmadı.