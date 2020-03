PlayStation’da uzun süredir çok büyük bir kitlenin hayranlıkla takip ettiği ve oynadığı The Last of Us, HBO’nun çabalarıyla dizi oluyor.

Dizi versiyonu için görev Chernobyl’in yaratıcısı Craig Mazin’e verildi.

Uyarlamanın oyunun sevenleri için en önemli yönü ise The Last of Us’un yaratıcısı Neil Druckmann’ın Mazin ile çalışacak olması… HBO, daha önceki oyun uyarlamalarının büyük bölümünde yaşanan hataların tekrarlanmaması için yerinde bir önlem almış.

Oyunu bilmeyenler için postapokaliptik bir dünyada geçtiğini, oyunun ana karakteri Joel ile belki de global pandemiğe çare olacak Ellie’nin öyküsünü anlattığını hatırlatalım. Dizinin konusunun, oyunun 29 Mayıs’ta çıkacak ikinci bölümünden de parçalar taşıyacağını yapımcılar açıkladı.