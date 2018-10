Amerika’nın buhran döneminde, yani 1930’larda bankaları soymaya başlayan, en sonunda polislerle girdikleri çatışmada ölen Bonnie Parker‘la Clyde Barrow‘un yaşamları, ilişkileri, soygunları defalarca kez perdeye aktarıldı. En bilinen biyografik filmse Arthur Penn imzalı, 1967 çıkışlı Bonnie and Clyde filmi. Çiftin öyküleri 2013’te mini dizi formatında TV’ye taşınmıştı. Bugün gelen haberlere göre bu mini diziden kısa bir süre sonra öykü tekrar perdeye aktarılacak.

Haberlere göre roller bu kez Chloe Moretz‘le Jack O’Connell‘a teslim edildi. Rolleri daha önce filmde Faye Dunaway ve Warren Beatty, mini dizide Holliday Grainger ve Emile Hirsch oynamışlardı. Moretz ve O’Connell’ı ilk kez buluşturacak filmin adı Love is a Gun olmuş. Jeff Guinn‘in Go Down Together adlı kitabından Shelton Turner ve Johnny Newman tarafından uyarlanan filmi Kiki Maillo yönetecek. Çekimlere 2019’da başlanması planlanıyor.