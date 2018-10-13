Birçok uzakdoğu filminde mükemmel performanslarıyla karşımıza çıkan Chow Yun Fat’in gerçek yaşamı, oynadığı her filmden etkileyici olabilir. Ülkesinin en çok kazanan sinema yıldızı olmasına rağmen, zengin bir yaşam tarzını reddeden usta oyuncu aylık 140 dolarla geçiniyor.

Toplu taşımayı kullanan, 17 yıl kullandığı telefonunu geçtiğimiz yıl bozulduğu için değiştirmek zorunda kalan, yemek alışkanlıklarını ve giyimini olabilecek en alçakgönüllü düzeye göre ayarlayan Chow Yun Fat’in 720 milyon dolara yaklaşan kişisel servetini de yardım kurumlarına bağışlaması bekleniyor.

Fat, “Bu hayatı başkası için yaşamıyorum. Başkası için giyinmiyorum, başkasına iyi görüneyim diye lüks içinde yaşamıyorum. Kendi küçük zevklerimi yaşamak benim için yeterli. Bütün hayalim normal ve mutlu bir insan olabilmek. Hayatta en zor şey para kazanmak değil, basit ve sorunsuz bir yaşam sürdürebilmek. Benim temel zevklerim, gezmek, dolaşmak, sokaklarda yürümek, insanlarla tanışmak. Bunun için elimde çok para olmasına gerek yok” sözleriyle yaşamını anlatıyor.