Home Alone serisinin ilk iki filminin yönetmeni Chris Colombus, serinin yeniden çekim haberleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz yıllarda alınan haberlere göre Ryan Reynolds’ın yapımcılığını üstleneceği ‘Stoned Alone’ adlı film, ilk iki filmin aksine R-rated olacak ve ailesiyle tatile çıkma şansını kaçıran ve evde yalnız kalan 20’li yaşlardaki bir gencin uyuşturucu kullanımı sonrası yaşadığı paranoya ve eve giren hırsızlarla mücadelesini anlatacak.

Filmin yeniden çekiminin anlamsız olduğunu açıklayan Home Alone serisinin yönetmeni Chris Colombus, yeniden çekimleri anlamsız bulduğunu belirterek, “Stoned Alone’u ilk duyduğumda bunun sinema sanatına bir hakaret olduğunu düşündüm. Komedi, müzikal, drama türleri fark etmeksizin, herhangi bir filme The Godfather’la aynı saygının gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Elbette Home Alone bir The Godfather değil ancak burada bir saygı söz konusu. Filmin orijinalini izleyin ve o orada kalsın. Çünkü hiçbir yeniden çekim, orijinali kadar iyi olmayacak” ifadelerini kullandı.

2018 yılında duyurulan filmin yönetmenliğini Augustine Frizzel’ın yapacağı, senaryosunu ise Kevin Burrows ve Matt Mider’ın yazacağı açıklanmıştı. Ryan Reyndols ve 20th Century Studios tarafından yapımcılığı üstlenilen filmin akıbetinin ne olacağı ise hala merak konusu…