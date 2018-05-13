İlk filmi District 9‘ın elde ettiği başarıyı sonraki filmleri Elysium ve Chappie‘yle devam ettiremeyen, birkaç yıldır kısa metrajlı bağımsız bilimkurgu filmleri çekip bu filmleri Youtube’ta yayınlayan yönetmen Neill Blomkamp stüdyo filmlerine Greenland projesiyle dönecek. Basil Iwanyk’in yapımcılığını üstleneceği bu filmin başrolü Chris Evans‘a teslim edildi. STXInternational’ın dağıtımcılığını üstleneceği film doğal afet gerilimi olarak tanımlanıyor. Film bir ailenin doğal afet sırasında hayatta kalmalarını konu alıyor. Çekimlere 2018’in sonlarına doğru başlanacak. Evans bu filmden önce Avengers 4‘un ek çekimlerinde rol alacak. Aktörü bu yıl The Red Sea Diving Resort adlı filmde izleyebileceğiz.