2011’den Marvel’in tanrı-süper kahraman karakterini canlandıran Chris Hemsworth, Thor’a devam etmek istediğini açıkladı:

“Daha 1500 yaşında, genç sayılır, yapacağı çok iş var. Thor ortalarda dolaştıkça ben de yaşımın ve enerjimin el verdiği ölçüde karakterimi canlandırmayı istiyorum.

“Avengers: Endgame’in seriyi toparlamasını ve devam ettiğimiz yolu sevdim. Thor’un hikayesi başka bir yöne evrildi. Öykü devam ederse, ben de devam etmek istiyorum.”

“Thor: Love and Thunder senaryosunu okuyunca çok etkilendim ve heyecanlandım. Ragnarok’tan daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Doğal olarak konusu hakkında ipucu veremem ama çok aşk ve çok fazla yıldırım içereceğini söyleyebilirim.”