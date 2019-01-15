Tom Cruise‘un haklarına sahip olduğu Mission Impossible serisinin her filminde aktör farklı yönetmenlerle çalışmayı uygun görmüştü. Ta ki beşinci filme dek. O filmin elde ettiği başarıdan sonra Cruise bu kuraldan vazgeçip seriyi daimi senaristi Christopher McQuarrie‘ye teslim etti. En son altıncı filmi çeken McQuarrie’nin seriye döneceği bugün netleşti. McQ sıradaki iki filmi de yazıp yönetecek. Paramount iki filmi arka arkaya çektirmeyi planlıyor. Yedinci film 2021‘de, sekizinci film 2022‘de (yazın, tahminen temmuz) vizyona girecek.

Tabii bu demektir ki Cruise şu sıralar meşgul olduğu Top Gun 2 ve M: I filmleri dışında bir süreliğine başka bir filmde rol almayacak. Edge of Tomorrow‘un devam filmi yakın zamanda çekilemeyecek bu yüzden. Yönetmen McQ de M: I serisi nedeniyle DC’den gelen teklifleri reddetmiş. Bu arada henüz yedinci filmin oyuncu kadrosu resmileşmedi ama Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Ving Rhames‘in rol almaları bekleniyor.