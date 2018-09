Mission: Impossible – Rogue Nation filmiyle seriye dahil olup Tom Cruise‘dan rol çalmayı ve filmin yıldızı olmayı başaran Rebecca Ferguson bu yaz izlediğimiz Mission: Impossible – Fallout filmiyle serinin önemli karakterlerinden birisine dönüştü. İngiliz hükümeti için çalışan, ama tarafı tam kestirilemeyen ajan Ilsa Faust’ı oynayan Ferguson onaylandığı takdirde (ki elde edilen iyi hasılattan sonra onaylanacaktır) 7. filmde de rol alacak. Peki karakterin solo filmi çekilecek mi? Aktrisin ve karakterin hayranları spinoff filmi için heyecanlılar, lakin son iki filmin senaristi ve yönetmeni Christopher McQuarrie değil.

Collider’la röportaj yapan McQuarrie sadece Faust’ın değil, Ethan Hunt (Cruise) dahil olmak üzere hiçbir karakterin solo filminin mantıklı olmadığını düşünüyor. Nedeniyse M: I serisinin bir “ekip” filmi oluşu. O yüzden bu ekibin üyelerine solo filmler yaptırmak yönetmene mantıksız geliyor. Bir de, böyle bir film yapınca herkesin Ethan’ın cameosunu bekleyeceğini düşünüyor. Öte yandan McQ, Ferguson’ın yeteneklerini daha fazla sergileyebileceği bir film fikrine sahip. Bu film, M: I serisi dışında, eski bir filmin birkaç değişiklikle yeniden çevrimi olacak. Ne yazık ki yönetmen yeniden çevirmeyi dilediği filmin adını vermedi. McQ aktrisin o rol için mükemmel bir seçim olacağını, bütçenin de gösterişsiz, yani az olacağını söylemiş. Gerçi fikrini stüdyoya açmış ama onay alamamış. Yazdığı senaryoyu yönetmeyi düşünmüyor, tabii ileride onay alırsa.

Bu yeniden çevrim projesi gerçekleşmese bile McQ, Ferguson’la başka bir projede çalışabilir. Yönetmen aktrisi “keşfedilmemiş bir yıldız” olarak görüp “aktrisin her zaman hizmetinde” olduğunu belirtmiş. Meraklısına: McQ şu sıralar Edge of Tomorrow 2‘nun senaryosuyla meşgul durumda. Ferguson ise Men in Black spinoff filminde rol alıyor, Ewan McGregor‘lı Doctor Sleep‘te ve Dune uyarlamasında rol alacak. Aktrisi 2019’da The Kid Who Would Be King‘te izleyeceğiz.