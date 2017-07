Netflix bugün bir projesini daha açıkladı. Netflix, David Grann’ın 2008’de New Yorker için kaleme aldığı The Chameleon adlı makalesinin haklarını satın aldı ve filmin hazırlıklarına başladı. Şu sıralar Mission Impossible 6‘i çeken senarist-yönetmen Christopher McQuarrie bu filmi yönetecek. Ayrıca eşi Heather McQuarrie’yle birlikte yapımcılar arasında yer alacak. Filmin senaryosunu Boardwalk Empire, Vinyl, The Wolf of Wall Street‘in senaristi Terence Winter ve Carl Capotorto kaleme alacaklar. Winter ve eşi Rachel Winter da yapımcılar arasında yer alacaklar.

Grann bu makalesinde Frédéric Bourdin’in hayatına odaklanmıştı. Bourdin’in hayatının 2012’nin en çok konuşulan, BAFTA ödüllü belgesellerinden The Imposter‘da da işlendiğini yeri gelmişken belirtelim. Makale, belgesel ve filmin konusu şöyle: 1994’te 13 yaşındaki Nicholas ortadan kaybolur. Nicholas bulunamayınca aile onun öldürüldüğünü düşünür. Dört yıl sonra gelen bir telefon, Nicholas’ın İspanya’da bulunduğunu haber verir. İspanya’da yaşayan Bourdin, Teksaslı bir ailenin üç yıldır kayıp olan oğulları Nicholas olduğunu iddia eder ama tabii ki kimlik hırsızından başkası değildir. Hemen belirtelim ki aynı olaylar The Chameleon adında 2010’da vizyona giren filmde de işlenmişti.