Üye sayısı 100 milyonu geçen Netflix’le ilgili pek çok sinemacı görüşlerini belirtti. Kimileri Netflix’le çalışmaktan memnun, kimileriyse filmleri sinemalarda gösterime çıkarmamasına kızgın. Şu aralar Dunkirk‘ün tanıtımlarıyla meşgul olan Christopher Nolan ikinci gruba giriyor. Nolan bugün Netflix’le ilgili düşüncelerini belirtti. Daha doğrusu açtı ağzını, yumdu gözünü. Netflix’in sinemayı desteklememesiyle nefret uyandırdığını söyleyen Nolan sözlerine şöyle devam etti: “Netflix satın aldığı ve yaptığı her şeyi platformundan yayınlama gibi akılsız bir politikaya sahip, ki bu durumunun savunulacak bir tarafı yok. Yani onlar oyuna bile girmiyorlar ve sanırım büyük bir fırsatı kaçırıyorlar”.

Netflix’in en büyük rakibi Amazon’un film politikasını ise epey beğeniyor Nolan. “Görüyorsunuz, Amazon bu hatayı tekrarlamıyor. 90 günlüğüne filmleri vizyona sokuyor Amazon. Bu epey kullanışlı bir sistem. Bu mükemmel,” diyor. Bilindiği üzere Amazon, Netflix’in aksine filmlerini vizyona sokuyor, bir buçuk ay sonraysa kendi platformundan yayınlıyor. Nolan, Netflix’in ilginç ve ilgi çekici projeleri sinemaların aleyhine karşı kullanmasa daha fazla ilgi çekeceğini, bu durumun çok anlamsız olduğunu, bunu anlayamadığını söylüyor.

Peki Nolan ileride stüdyolara kabul ettiremediği bir projesi olursa Netflix’le çalışır mı? Tabii ki cevabı hayır. “Neden Netflix’le çalışasın ki? Sinema filmi çekiyorsan bu film sinemada oynamalı,” diyor. “Ben 80’lerde, VHS’lerin doğduğu zamanlarda büyüdüm. 90’larsa sinemacılar için kabustu. Çünkü stüdyolar ‘Biliyor musun, bu filmi sinemalarda gösterime sokmayalım, direkt VHS olarak çıkaralım,’ diyorlardı. Değişen bir şey yok. Netflix çok iyi bir film yapıyorsa bunu sinemalarda gösterime çıkarmalı. Neden olmasın? 90 gün sonra da yayınla.” Eklenecek bir şey yok. Nolan’ın Netflix konusundaki görüşleri böyle.