Chris Pine tekrar yoğun bir döneme giriyor. Aktör şu sıralar Hell or High Water‘ın yönetmeni David Mackenzie’nin İngiltere işgali altındaki İskoçya’yı bağımsızlaştıran Robert the Bruce’u konu alan Netflix filmi Outlaw Kings‘te rol alıyor. Bu filmden sonra ocak ayında Michelle Williams’lı All the Old Knieves geriliminde rol almayı planlıyor. Wonder Woman 2‘da rol alabileceği söyleniyor, bu film de 2018’de çekilecek. Çekim tarihi belli olmayan Star Trek 4‘da da rol alacağı kesinleşmişti. Aktör bu yoğun takvimine iki dizi de sıkıştırmayı planlıyor. İlki Wonder Woman‘ın yönetmeni Patty Jenkins’in yöneteceği One Day She’ll Darken mini dizisi. Diğeriyse bugün açıklandı.

Pine, Hulu’nun John F. Kennedy’nin kardeşi Robert F. Kennedy’i konu alan biyografik mini dizisinde rol alacak, tabii ki RFK’yi oynayacak. Adı belli olmayan mini dizinin yapımcılığını Bloodline‘dan Todd E. Kessler üstleniyor. Dizi 2016’da yayımlanan Bobby Kennedy: The Making of a Liberal Icon adlı kitaptan uyarlanacak, Kennedy’nin hem politik, hem de romantik yaşamına odaklanacak. Hemen belirtelim ki önce hangi dizinin çekileceği belli değil. Hulu, JFK’nin suikastına odaklanan bilimkurgu dizisi 11.22.63‘le dikkatleri çekmişti. Hulu, Kennedy’lerin yaşamlarını dizileştirmeye bu ikinci diziyle devam edecek. Bu arada Matt Damon’ın da RFK’yi oynayacağını hatırlatalım.