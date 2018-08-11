Paramount şu sıralar iki Star Trek filmi hazırlatıyor. İlki S.J. Clarkson‘ın çekeceği, üçlemenin kadrosunun korunması planlanan Star Trek 4, diğeri hakkında hiçbir şey bilmediğimiz, Quentin Tarantino için kaleme alınan isimsiz film. Tarantino’nun filmi halen yazım aşamasında. Fakat Clarkson’ın filminin senaryosu tamamlandı. Paramount çekimlere ocakta başlamayı planlarken ummadığı bir yara aldı, ilk filmde baba Kirk’ü oynayan Chris Hemsworth‘le üçlemenin başrolü Chris Pine‘ı kaybetti.

Oyuncuların projeden çekilmelerinin nedeni para. Hemsworth ve Pine ikilisi düşük ücreti kabul etmediler. Tabii aktörlere teklif edilen meblağ bilinmiyor ama iki oyuncunun da Marvel ve DC filmlerinden kazandıklarına yakın bir para istedikleri yazılıp çizilmiş. Lakin Paramount, Star Trek‘in Marvel ve DC filmleri gibi büyük bir seri olmadığını belirtmiş ve bütçeyi aşacak bir parayı aktörlere vermek istememiş. Nitekim Paramount haklı. Star Trek Beyond zarar etmişti. Üçlemenin ilk iki filmi de 470 milyon dolardan az hasılat elde etmişti. Bu yüzden olsa gerek stüdyo bu kez filme daha az para harcamak istiyor.

Peki Chris’lerin ayrılması filmi nasıl etkileyecek? THR pazarlığa dönülebileceğini yazmış. Belki Paramount rolleri başka oyunculara vermek yerine risk alıp Chris’lere istedikleri parayı verir. Diğer oyuncularla (Zachary Quinto, Zoe Saldana vd) ilgili bir açıklama yapılmadı. Velhasıl, Star Trek 4‘un geleceği şimdilik belirsiz durumda.