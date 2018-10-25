2018 Avengers: Infinity War dışında Chris Pratt için iyi geçmedi. Aktörün başrolünü üstlenmeyi kabul ettiği Cowboy Ninja Viking filmi çekimlere günler kala senaryo sorunları nedeniyle rafa kaldırılmıştı. Bu filmin çekilip çekilmeyeceği bilinmiyor. Öte yandan bu filmden sonra Şubat 2019’da Guardians of the Galaxy Vol. 3‘de rol alacaktı Pratt ama bu filmin de çekimleri James Gunn‘ın kovulmasının ardından 2021’e dek ertelendi. Bu iki projeyi yitiren Pratt çok geçmeden yeni filmini belirledi. Collider’ın haberine göre aktör, Taylor Sheridan‘ın Fast filminde rol alabilir.

Sicario serisinin senaristi, Wind River‘ın yönetmeni olan Sheridan’ın yazıp yöneteceği Fast aksiyon-gerilim türünde olacak, eski özel komandonun DEA’nın CIA tarafından korunan uyuşturucu tacirlerini yakalama operasyonuna dahil olmasını konu alacak. Pratt teklifi kabul ederse komandoyu oynayacak. 75 milyon dolar bütçeli filmin yapımcılığı David Heyman‘ın. Warner Bros., Fast‘i bir seri olarak planlıyor. Eğer ilk film tutarsa devamları da çekilecek. Pratt’in diğer serisi Jurassic World‘ün 3. filmi 2020’de çekilecek.