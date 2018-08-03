FX kanalının başarılı dizisi Fargo‘nun 4. sezonuyla ilgili ilk ayrıntılar bugün duyuruldu. Bu sezonun başrolünü komedyen Chris Rock üstlenecek, ki dizi açısından bir ilk olacak aktör. Zira daha önceki sezonların başrolleri komedyenlere teslim edilmemişti. Tek değişiklik bu değil. FX ve Noah Hawley bu sezonu Minnesota’da çekmemeye karar verdiler. Dizi bilindiği üzere karlı Minnesota’da geçmişti. Çekim mekanı Kansas olacak. Bu nedenle Rock’ın Minnesota aksanıyla konuşmasına gerek kalmayacak.

Açıklamalara göre bu sezon 1950’lerde geçecek. Kansas’ta biri İtalyan Amerikan, diğeri Afrikalı Amerikalı olan iki sendikanın alternatif ekonomiyi (uyuşturucu, patlayıcı, rüşvet) ellerinde tuttukları bir dönemde iki ailenin en büyük oğlanlarını değiştirmelerini anlatılacak. Rock siyahi ailenin başındaki kişiye hayat verecek. Bu adam en büyük oğlunu zenginleşmek için düşmanına teslim edecek, düşmanının oğluna bakmaya başlayacak. Kolay olmayan bu anlaşmadan sonra Kansas mafyasının lideri rutin bir ameliyata girip masada kalacak. Bu ölümden sonra olaylar karışmaya başlayacak. Dizi bireylerin para için yapabilecekleri şeyleri irdelemeye devam edecek. Fakat bu sezon göç ve asimilasyona da değinecek.

Hawley şu sıralar Natalie Portman‘lı filmi Pale Blue Dot‘la meşgul olduğu için Fargo 2019’dan önce çekilemeyecek. Ekranlara dönüşüyse 2020’yi bulabilir.