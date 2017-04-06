En son The Big Short‘u çekip uyarlama senaryo dalında Oscar’a uzanan senarist-yönetmen Adam McKay sıradaki filminin kadrosunu oluşturmaya başladı. McKay’in sıradaki filminin adı henüz açıklanmadı. Bu filminde Amerikan başkanı Dick Cheney’nin hayatına odaklanacak. Yönetmen başrolleri Christian Bale, Amy Adams ve Steve Carrel’a teklif etti. Teklifi kabul ederlerse Bale Başkan Cheney, Adams başkanın eşi Lynne Cheney ve Carrel savunma bakanı Donald Rumsfeld’i oynayacaklar. Çekimlere bu sonbaharda başlanması, filmin 2018 sonbahar veya kışında vizyona girip Oscar için yarıştırılması planlanıyor. The Big Short‘un yapımcılığını üstlenen Brad Pitt/Plan B şirketi bu filmin de yapımcılığını üstlenecek.

Bale ile Carrel’ın McKay’in The Big Short‘unda; Bale ile Adams’ın David O. Russell’ın The Fighter ve American Hustle filmlerinde rol aldıklarını, American Hustle‘da da bir çifti oynadıklarını hatırlatalım.