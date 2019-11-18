Hollywood yapımcılarının iyi giden her seriyi posası çıkana kadar sıkma alışkanlıkları bir kez daha kendisini gösterdi. Christian Bale, DarkTKnight üçlemesi bittikten bir süre sonra Warner Bros’un kendisine “Seriyi devam ettirelim” teklifiyle geldiğini ve hem Christopher Nolan hem de kendisinin teklifi net bir dille reddettiğini açıkladı. Bale, röportajında kararlarının nedeninin de çok basit olduğunu söyledi:

“Nolan, en baştan beri seriyi üçleme olarak planlıyordu. Hep bunun için çalıştık, kendimizi ve hayatlarımızı buna göre düzene soktuk. Dördüncü film teklifi geldiğinde hepimiz pek düşünmeden reddettik. Bir şeyi iyi gidiyor diye, sonuna kadar götürmenin anlamı yok”