Christian Bale’in günümüzün sayılı oyuncularından biri olmasının nedeni method acting (oyuncunun karakterine kendi benliğini unutacak kadar bürünmesi) yöntemlerini iyi uygulaması… Bale, bu yöntemi film çekimlerinde gülmemek için benimsediğini açıkladı…

“Oyunculuk benim için her zaman ilginç ve neşeli bir iş… Eğer birlikte rol aldığım insanları önceden tanıyorsam, onların geçirdiği başkalaşım nedeniyle şaşkınlığımı gizleyemiyor, bazen sahnenin ortasında kendimi tutamayıp gülüyorum. Bu yüzden çekim süreçlerinde kendimi tamamen unutup rolüme odaklanıyorum. Başka biri olmazsam, kendim olursam, şaşırmaktan, gülmekten, eğlenmekten oynayamam…”

“Bu durumun farkında da değildim. Josh Lucas anlattı… Birlikte çalıştığım tüm rol arkadaşlarımda benim kötü ve beraber çalışması çok zor bir insan olduğum kanısı oluşmuş. Çekimlerden sonra hemen hepsi fikrini değiştirmiş”

Bale’in bu durumunu rol arkadaşları da fark etmiş durumda… American Psycho’daki beraber oynadığı Chloe Sevigny “Çekimler boyunca rolüne o kadar girmişti ki, bir sosyopat olduğuna, karakterini değil, kendisini canlandırdığına emindim. Filmden sonra tanıtım için festivalleri dolaşırken tamamen zıt bir karakterle karşılaştım. Daha nazik ve neşeli bir dost bulmanız çok zor” sözleriyle durumu özetledi…