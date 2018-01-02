Geçen yıl Han Solo’nun ustası rolünün Christian Bale‘e teklif edildiği haberleştirilmişti. Ama nedense Bale filmde rol almak istememiş, en nihayetinde rol Woody Harrelson’ın olmuştu. Yakın zamanda bu mevzu Bale’e soruldu, aktör de bu haberleri doğruladı. “Evet, epey cazip bir teklifti,” diyen aktör Star Wars serisinin yapımcısı Kathleen Kennedy ve eşi Frank Marshall’ı Empire of the Sun filminden beri tanıyor, yani çocukluğundan beri. Çift, Spielberg’in yönettiği, Bale’in başrolünü üstlendiği bu filmin yapımcılığını üstlenmişlerdi. Yıllar sonra Kennedy, Solo: A Star Wars Story‘de de aktörle çalışmak istemişti. Lakin Bale teklifi reddetmiş olsa da kapıları Kennedy’e tamamen kapatmış değil. Gelecekte tekrar görüşmelerin olmasını umuyor Bale. Belki gelecekte başka bir Star Wars filminde oynar.

Peki geçmişte Batman’i üç filmde oynayan Bale süper kahraman filmleri için ne düşünüyor? Aktör DC’nin de, Marvel’ın da filmlerini izlemediğini itiraf etti. “Ben Affleck’in Batman filmlerini görmedim. İzlemeyi düşünüyordum, oğlum bu filmlere ilgi duyuyor gibi görünüyordu, ama sonradan fark ettim ki oğlum sadece fragmanı merak ediyordu, daha fazlasını değil. Bir ara çocuklarımla birlikte sinemaya gidip bu filmleri izlemeyi düşünmüştüm,” diyor aktör. Ama halen izlemiş değil. “İtiraf etmeliyim ki süper kahraman filmlerinin hayranı değilim. Nedeni bilmiyorum ama bunu söylediğimde insanlar şaşırıyorlar. Avengers serisinden veya diğer serilerden hiçbirini izlemedim,” diyen aktör serilerin çok iyi olduklarını duyduğunu ama bunun ona yettiğini belirtmiş. Yani yakın zamanda da izleme gibi bir planı yok.