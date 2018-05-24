24 Mayıs 2018
Sonunda kesinleşti. Birkaç ay önce Christian Bale‘li Matt Damon‘ın James Mangold‘un isimsiz Ferrari-Ford filminde rol alabilecekleri duyurulmuştu. Bugün aktörlerin Mangold’un filminin başrollerini üstlenecekleri kesinleşti. Ford’un Le Mans yarışında Ferrari’yi yenme arzusunu konu alan filmde Damon Ford GT 40’ı tasarlayan mühendis Carol Shelby’i, Bale ise bu aracı kullanan İngiliz yarışçı Ken Miles’ı oynayacaklar. Outlander dizisiyle ünlenen Caitriona Balfe, Miles’ın yarışçı eşini, A Quiet Place‘te izlediğimiz çocuk aktör Noah Jupe‘yse Miles’ın oğlunu oynayacaklar. Jez ve John Henry Butterworth‘ün kaleme aldığı filmin çekimlerine bu yaz başlanacak.
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