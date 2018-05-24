bakınıztv Mowgli: Andy Serkis’ten Karanlık Bir Jungle Book Uyarlaması Warner Bros., Kipling’in ünlü eseri The Jungle Book‘u son altı-yedi yıldır uyarlamak istiyordu. Önceleri animasyonun yönetmenliği için Ron Howard, Alejandro Gonzalez Inarritu’yla görüşen WB bu yönetmenlerle anlaşamayınca koltuğu daha...

seçki Oscar 2019: Brad Pitt Oscar Yarışına Üç Filmle Dönecek Yıllardır filmlerde keyifle izlediğimiz Brad Pitt sadece bir oyuncu değil, aynı zamanda başarılı bir yapımcı. Hatta Pitt ilk Oscar’ını oyunculuğuyla değil yapımcılığıyla (12 Years A Slave filmiyle) kazanmıştı. Daha...