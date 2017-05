Danimarkalı yönetmen Christoffer Boe’nin sıradaki filmi açıklandı. Boe, Department Q adı verilen suç-gerilim serisinin dördüncü ve son filmi The Purity of Vengeance‘i yönetecek. Dördüncü filmin başrollerini Nicolaj Lie Kaas ve Fares Fares üstlenecekler. İkili önceki filmlerde olduğu gibi Dedektif Carl Morck ve asistanı Assad’ı oynayacaklar. Film, Jussi Adler-Olsen’in aynı adlı romanından uyarlanacak. Senaryoyu ilk üç filmi de kaleme alan Nikolaj Arcel, Bo Hr. Hansen ve Mikkel Norgaard’la birlikte yazacak.

Dördüncü film, inşaat işçileri Kopenhag’taki eski bir apartmandaki sahte bir duvarı yıkınca mumyalanmış üç cesedin ortaya çıkmasını ve bunun üzerine soruşturmanın başlamasını konu alacak. Serinin ilk filmi The Keeper of Lost Causes 2013’te Mikkel Norgaard tarafından çekilmiş, film hızla bir hite dönüşmüştü. Bunun üzerine film 2014’te The Absent One ve 2015’te A Conspiracy of Faith filmleriyle devam etmişti. Norgaard ikinci filmi de çekmiş, üçüncü filmde koltuğu Hans Petter Moland’a devretmişti.