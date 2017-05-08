İki Oscar ödüllü aktör Christoph Waltz yönetmenliğe geçiyor. Georgetown adını verdiği, gerçeklerden uyarlanan filminin başrolünü de üstlenecek. Usta aktris Vanessa Redgrave filmin ikinci başrolünü üstlenecek. Senaryoyu Pulitzer ödüllü yazar David Auburn kaleme aldı. Georgetown‘ın merkezinde bir çift -Elsa Breht’le (Redgrave) eşi Ulrich Mott (Waltz)- yer alacak, film 13 Ağustos 2011’de Elsa’nın ölü bulunmasından sonra eşi Mott’un hemen bir numaralı şüpheli haline gelmesini anlatacak. Auburn senaryoyu Washington’da yaşayan Albrecht Muth’ın hayatından uyarladı. Muth 2011’de kendisinden çok yaşlı olan, 21 yıllık eşi Viola Drath’ı öldürmüş, 50 yıllık hapis cezasıyla mahkum edilmişti. Kötü rollerin aranan oyuncusu, sıkça bu rollerde izlediğimiz Waltz’ı ilk filminde de kötü rolde izlemiş olacağız. Çekimlere bu yıl başlanacak, film 2018’de vizyona girecek.