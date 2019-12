Günümüzün en iyi görüntü yönetmenlerinden Christopher Doyle özellikle Wong Kar Wai filmlerindeki olağanüstü çalışmalarıyla bilinir. Avustralya doğumlu hong-kong’lu sinematograf Chungking Express, Happy Together, In the Mood for Love ve 2046 ile yeteneklerini tüm dünyaya kanıtlamıştı.

Doyle ,son röportajında işiyle ilgili ayrıntıları anlatırken, belirli bir yönetmen tipine olan tepkisini de dile getirmeden edemedi:

“Bu işin kaynağı, esas dürüst yönü, arkadaşlık ve iyi niyettir. Film bunların yanında sadece bir yan üründür. Beraber çalışmayı sevdiğim herkesle, senaryo veya para için değil bunun için çalıştım. Birisiyle film çekerken 6 ay, 1 yıl geçiriyorsunuz. Birbirinizin dostluğundan zevk almazsanız, niye yapasınız ki?”

“6 ay geçiriyorsunuz. Bir insan Michael Mann ve James Cameron’la niye 6 ay geçirmek ister ki? Deli misiniz? Kendileriyle tabi ki çalışmadım. Benimle ne yapacaklarını bilemezlerdi. Dünyanın kendilerinin etrafında döndüğünü düşünüyorlar. Dünya kimsenin etrafında dönmez, belki biranın etrafında dönüyordur. Kibarlık önemlidir. Duygular üstüne kurulmuş bir dünyada yaşıyoruz. Fikirlerin paylaşıldığı bir dünyada… En azından benimkisi böyle”