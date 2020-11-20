Tom Shore ile birlikte yazdığı “The Nolan Variations” kitabının tanıtımı için Entertainment Weekly’e konuk olan Christopher Nolan, üzerinden geçen neredeyse 10 yılın ardından Batman Begins, The Dark Knight ve The Dark Knight Rises filmlerinden oluşan Batman üçlemesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Christopher Nolan, kendisinin yönetmenliği yaptığı Batman serisinin çizgi roman ve süper kahraman uyarlamalarında bir ilk olduğunu belirterek, “Batman’in gerçek hikayesi hiçbir çizgi romanda ya da filmde tam olarak anlatılmadı. Hiçbir zaman takip edebileceğimiz belli bir ipucumuz ya da bir çıkış noktamız olmadı. Sinema tarihinde bu konuda bir boşluk vardı. Christopher Reeve ve Richard Donner Superman karakteriyle belli şeyleri anlattı. Ancak bizim anlatmaya çalıştığımız Batman gibi bir versiyon daha önce hiç anlatılmadı. Alışılagelmişin dışında bir karakteri, sıradan bir dünyada anlatmak istedik.” ifadelerini kullandı.

Birlikte çalıştığı stüdyonun kendisine sonsuz yaratıcılık şansı verdiğini de belirten Nolan, “Özgürlüğün yanında bir diğer şansımız ise filmler arasında geçiş süresini uzun tutabilmemizdi. Batman Begins’in ardından Dark Knight’ı yapmamız 3 yıl, Dark Knight Rises ise 4 yıl sürdü. Bu bizim için inanılmaz bir lükstü. Kendimizi hiçbir zaman büyük bir stüdyonun ticari emrinde olan makineler gibi hissetmedik. Bu tür filmler başarılı oldukça, bugünlerde yapım ekiplerinin üzerindeki baskı da gitgide artıyor. Ancak o zaman, bizim için doğru bir zamandı.” açıklamasında bulundu.