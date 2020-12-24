Christopher Nolan, Tenet için devam eden basın turlarında farklı bir alandaki hayallerinden bahsetti. Nolan, bir oyun yaratmaya sıcak bakıyor ancak koşulları da var:

“Bu konudaki ilk koşulum, kontrolün bende olması… Çektiğim herhangi bir filmin lisansını bir şirkete verip, karışmadan oyunun hayata geçmesini bekleyemem. Oyunun hazırlanmasında yer almak isterim.”

“Film çekmek karışık bir iş ve uzun zaman alıyor. Bir oyun yaratmak çok daha karışık ve çok daha fazla zaman alıyor. Inception için şirketlerle görüşmeler yaptım. Ama oyun endüstrisi çok zor bir sektör. Eğer o alanda en iyilerinden birini yaratmak istiyorsan, çok çaba göstermelisin. Kuralları ve öncelikleri ayrı”

“Şu anda hayatımı film çekmeye adadım. Bu değişir mi bilmiyorum. Ama eninde sonunda bir oyun yaratmak isterim. Ama bunun çok zor olduğunun ve zaman alacağının da farkındayım”