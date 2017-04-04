Christopher Nolan’ın yeni filmi Dunkirk‘ün “13 yaşından küçüklerin velilerinin izniyle izlemeleri” anlamına gelen PG-13 sınırlamasıyla ABD’de vizyona girecek olması filmi heyecanla bekleyenlerde biraz hayal kırıklığı yaratmıştı. Çünkü PG-13 sınırı filmde şiddetin, kanın, cinselliğin vs gösterilmediği filmlere veriliyor ve Dunkirk‘ü merakla bekleyenlerin de istediği tam tersine şiddetin gösterilmesi. Bu yüzden PG-13 bazı izleyicileri üzmüştü. Nolan da hayal kırıklığıyla ilgili haberleri okumuş olacak ki filmin reytingi hakkında konuştu.

“Çektiğim büyük bütçeli filmlerimin hepsi PG-13 reytingliydi. PG-13 reytingli filmler yapmaktan son derece rahatım,” diyen Nolan yeni filmi Dunkirk‘ün bir savaş filmi olmadığını da belirtmiş. Nolan, Dunkirk‘ün gerilim filmi olduğunu söylemiş ve filmin hayatta kalma mücadelesine odaklanan bir öyküsü olduğunu sözlerine dahil etmiş. “O yüzden [Dunkirk] savaşın kanlı tarafıyla ilgilenmiyor. Zaten daha önce pek çok filmde savaşın bu tarafı çok iyi bir şekilde işlenmişti. Biz farklı bir yaklaşım benimseyip farklı bir yoldan gerilime ulaşmaya çalıştık,” demiş usta yönetmen. Dunkirk ülkemizde 21 temmuzda vizyona girecek.