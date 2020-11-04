Christopher Nolan, son filmi Tenet’in pandemi koşullarında gösterime girmesinde ısrar etmiş ve film istenilen hasılatı yakalayamamıştı. Los Angeles Times’a konuşan deneyimli yönetmen, stüdyoların bu durumdan dersler çıkarması gerektiğini acıkladı:

“Warner Bros Tenet’i gösterime soktu ve neredeyse 350 milyon dolar hasılat yaptığı için mutluyum. Ama diğer stüdyoların bu sonuçtan yanlış sonuçlara vardığını üzülerek görüyorum. Tenet’in performansı hepsi için iyi bir deney oldu. Nerede başarılı, nerede başarısız olduğunu, hangi kitlenin sinemaya geldiğini görebilirler. Filmin covid-19 öncesi beklentileri karşılama şansı yoktu. Ama gösterime girmesini tamamen bir hata olarak göreceklerine, yeni normallere nasıl uyum sağlayacakları ile ilgili dersler çıkarabilirler.”