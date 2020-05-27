Tenet fragmanlarında en ilgi çekici görüntülerden biri, yerdeki bir uçağın ilerleyerek hangara girmesi ve patlamasıydı. Sahnenin efekt olmadığı, film için gerçek bir Boeing 747 satın alınıp, gerçekten patlatıldığı ortaya çıktığında Nolan’a en çok yöneltilen soru da haliyle “Neden?” oldu… Nolan’ın yanıtları ise basit:

“Film için ilk planım minyatür bir set yaratıp, CGI da kullanıp sahneyi tamamen efektlerle halletmekti. Ancak ekibim Victorville, California’da hurdaya çıkmış bir sürü uçağın olduğu bir alan buldu. Oturup hesaplama yaptığımızda gerçek bir uçağı patlatmamızın daha ucuza geldiğini anladık”

“Ucuzluğun yanısıra tabi ki kontrolünü tamamen bizim sağladığımız geniş bir sette bu çekimi yapmak çok daha etkili olacaktı. Tek risk vardı, hatasız bir çekim yapmalıydık. 3-4 uçak alıp patlatacak kadar da bütçemiz yoktu”

“Biraz hızlı karar verip uyguladığımız bir sahne oldu tabi… Ama neyse ki sorun çıkmadı. Özel efekt uzmanımız Scott Fisher ve prodüksiyon tasarımcımız Nathan Crowley çok iyi iş çıkardılar.”