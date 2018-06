Hollywood’taki her yönetmenin hayata geçirmek isteyip pek çok nedenden (bütçe, oyuncu kadrosu, zaman, başka projeler) ötürü çekemediği projeler var. Christopher Nolan istediği filmleri çekebilen, istediği bütçeleri elde edebilen az sayıdaki yönetmenlerden olsa da onun da bütçe dışındaki şartlar nedeniyle çekemediği ya da bir süre sonra çekmekten vazgeçtiği projeleri var. Bu projelere değineceğiz.

İsimsiz Howard Hughes Filmi: 2014’teki bir röportajında Nolan “Yazdığım en iyi senaryo,” demişti Howard Hughes biyografik filmi için. Bu projenin geçmişi 2002’ye dayanıyor. Nolan Insomnia‘yı çektikten sonra Hughes’la ilgili bir filmin hazırlıklarına başlamıştı. Castle Rock stüdyosuyla anlaşan Nolan Hughes rolünü oynamak için doğduğunu söylediği Jim Carrey‘e teslim etmişti. Proje hazırlık aşamasındayken Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio’nun başrolünde Hughes biofilmi The Aviator‘ı çekip vizyona çıkarınca Nolan’ın projesi iptal olur. Aslında, The Aviator‘dan yıllar sonra Nolan projeyi tekrar raftan indirir, The Dark Knight Rises‘dan sonra bu filmi çekmek ister ama bu kez de Warren Beatty’nin Hughes biofilmi Rules Don’t Apply engel olur Nolan’a. Scorsese’nin filmi vizyona girdiğinde iyi eleştiriler alamamıştı, Beatty’nin filmiyse hem gişede batmış, hem de karışık eleştiriler almıştı. Olan uzaktan umut vaat eden, Carrey’le heyecanlandıran Nolan’ın projesine oldu kısacası. İleride tekrar çekmeye yeltenir mi bilinmez.

The Prisoner: 2006 yılına dönelim. The Prisoner filminin yönetmenliği Nolan’a teklif edilmişti. Nolan da filmi yönetmeyi düşünmüştü. Bu film 1967 yılında yayınlanan, Patrick McGoohan‘ın yaratıcılığını, yönetmenliğini ve başrolünü üstlendiği, 17 bölümden oluşan aynı adlı İngiliz dizisinden uyarlanacaktı. Dizi bilindiği üzere 2009’da Ian McKellen, Jim Caviezel ve Ruth Wilson’ın başrollerinde mini dizi olarak yeniden çevrilmişti. Öykü 60’larda “Köy” adlı çıkışın imkansız olduğu bir yerde geçip kaçırıldığını düşünen bir ajanın buradan kurtulma çabalarını konu alıyor. İşte bu dizi sinemaya taşınmak isteniyordu ama Nolan bir süre sonra filmi yönetmekten vazgeçmişti. Nedeniyse Batman üçlemesiyle meşgul olmasıydı. Aynı yıl AMC diziyi McKellen’ın başrolünde yeniden çektirince film projesi de rahmetli oldu. Nolan çekse kim bilir nasıl bir film olurdu? Lakin mini dizi de fena değil.

Memento: Nolan’ın kariyerini başlatan, ona büyük bir hayran kitlesi kazandıran Memento‘nun yeniden çevrileceği açıklanmıştı 2015 yılında. AMBI adlı şirket, Nolan’dan filmin yeniden çevrim haklarını satın alıp hazırlıklara başlamıştı. Lakin aradan geçen üç koca yılda ne bir senarist, ne de bir yönetmen duyuruldu. Metro adlı web sitesi yapımcılarla görüşmüş bu nisanda. Yapımcılar filmin halen masada olduğunu söylemişler. Metro’da yazılanlara göre tam anlamıyla yeniden çevrim olmayacak yeni Memento. İkinci film orijinalle benzerlikler içerecekmiş. Dileyelim de çekilemesin. Zira gayet başarılı olan orijinal filmin yeniden çevrimi de, bir benzeri de son derece gereksiz. Nolan’ın bu projenin yapımcılığını üstlenip üstlenmediğinin belli olmadığını da belirteyim. Nolan yazmayacak ve çekmeyecek olsa da onun filminin yeniden çevrimi olduğu için bu yazıya dahil etmek istedim.

Ready Player One: Bu kez 2014’e geçelim. Warner Bros. olumlu eleştiriler alan Ready Player One‘ın haklarını satın aldıktan sonra yönetmenlik için Nolan’la görüşmeye başlar. Fakat çok geçmeden Nolan teklifi reddeder, Dunkirk‘ün hazırlıklarına başlar. Bunun üzerine WB, Steven Spielberg‘le anlaşır. Sonuçta film bu yıl vizyona girdiğinde 580 milyon dolar kazandırır stüdyoya. Bu arada Spielberg’in çekmek istemediği Interstellar‘ın daha sonra Nolan tarafından çekildiğini hatırlatayım.

Akira: Warner Bros. ve Leonardo DiCaprio anime uyarlaması Akira‘yı çektirmeyi yıllardır istiyorlar. Bunun için görüşülmedik yönetmen bırakılmadı ama nedense projede bir türlü çekim aşamasına gelinemedi. Söylentilere göre 2015’te WB/DiCaprio yönetmenlik için Nolan’la görüşmüşler. Fakat bu söylentiler hiçbir zaman doğrulanmadı. Zaten Nolan da çok geçmeden Dunkirk‘ün çekimlerine başlamıştı. WB geçen yıl yönetmenliği Taika Waititi‘ye teslim etmişti. Bakalım Waititi filmi hayata geçirebilecek mi.

The Keys to the Street: Ve gelelim son projeye. Fox Searchlight roman uyarlaması The Keys to the Street‘in yönetmenliği için Nolan’la anlaşmıştı 2000’lerin başında. Fakat işler yolunda gitmeyince Nolan, WB’den gelen Batman Begins teklifini kabul edip bu projenin yönetmenliğinden çekilmişti. 1998’den beri hazırlık aşamasında olan bu proje 2013’te raftan indirildi. Nolan’ın kaleme aldığı senaryo Çek yönetmen Julius Sevcik‘e teslim edildi. Başroller için Gemma Arterton, Tim Roth ve Max Irons’la anlaşıldı. Lakin proje gene hayata geçirilemedi. Film, Ruth Rendell’ın Sokağın Anahtarları adlı romanından yola çıkıp senaryolaştırılmıştı. Roman bir parkta işlenen bir dizi cinayeti konu alıyor. İleride tekrar çektirilmeye çalışılır mı bilinmez.