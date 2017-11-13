Ridley Scott yeni filmi All the Money in the World‘ü gösterime hazır hale getirip bu ayki AFI Festivali’ndeki galasına gün saymaya başladığında Kevin Spacey’nin tacizci olduğu ortaya çıkmıştı. Bu durum hem Scott’ı, hem de Sony’i zor durumda bırakmıştı. Scott bu haberlerden sonra Spacey’nin sahnelerini çöpe atıp fragman ve poster yayınlanmış olmasına rağmen Spacey’nin rolünü-petrol milyoneri Getty- Christopher Plummer’a teslim ederek zaman kaybetmeden çekimlere başladı. Bu cesur ve pahalı karar yapımcılara 10 milyon dolara mal olacak. Filmin 22 aralıktaki vizyon tarihine yetişip yetişmeyeceği bilinmiyor ama yaşına rağmen arka arkaya pek çok büyük bütçeli film yapabilen Scott tahminimce bu zor görevin de altından kalkıp filmi yetiştirebilecek.

Öte yandan rolü Spacey’den devralan Oscar ödüllü aktör Plummer aktör konusunda üzgün olduğunu söyledi. Plummer, “Onun başına gelenler çok üzücü. Kevin çok yetenekli, mükemmel bir aktör, durum çok üzücü. Tüm diyebileceklerim bunlar,” dedi. Rolüyle ilgiliyse şunları söylemiş: “Filme baştan başlanıyor. Kevin’ın başına gelenler için üzgünüm, ama ne yapabilirim ki? Rolü aldım. Ridley Scott’a hayranım, onunla çalışma konusunda çok heyecanlıyım. Yıllar önce bir filminde rol almak için mücadele etmiştim, yani Scott’ı tanıyorum. Onunla çalışmak istiyordum. O çok iyi, senaryoyu çok sevdim, senaryo mükemmel. Çekimler zor olacak, ama gene de heyecanlıyım. Büyük rollere ve çokça repliğe alışkınım”. Michelle Williams şu aralar Sony’nin diğer filmi Venom‘da rol almasına rağmen, Mark Wahlberg de sıradaki filmi Mile 22‘ya gün saymasına rağmen bu filme dönüp Plummer’la çalışacaklar. Spacey’nin sahneleri sadece 10 günde çekilmişti. O yüzden film 22 aralığa yetişebilir. Bu filmden birkaç hafta sonra Getty’i konu alan Trust dizisi FX’teki yayına başlayacak, bunu da habere ekleyeyim.