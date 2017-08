Two and a Half Man ve The Big Bang Theory dizilerinin yaratıcısı Chuck Lorre, Netflix’le ikinci kez çalışacak. Lorre şu sıralar Netflix’e The Kominsky Method adı verilen bir dizi hazırlamaya, ilk bölümlerin senaryolarını kaleme almaya başladı. Dizinin başrollerini usta aktörler Michael Douglas’la Alan Arkin üstlenecekler. Douglas dizide başarılı aktörlük kariyerinden sonra oyuncu koçu olan Sandy Kominsky’i, Arkin’se Sandy’le yıllardır dost olan bir ajanı, Norman’ı oynayacak. 10 bölümden oluşacak ilk sezon tek kamerayla çekilecek. Dizinin çekim tarihi açıklanmadı. Lorre’un ilk Netflix dizisi Disjointed 25 ağustosta yayınlanacak.