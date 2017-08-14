haber Netflix, Disney’den Vazgeçmiyor, Yayın Haklarının Peşinde Bu hafta Disney, Netflix’le ilgili önemli bir açıklama yaptı. Disney, Netflix’le işbirliğini sona erdirmeyi düşündüğünü duyurdu. Yani 2019’dan sonra Netflix, Disney’in filmlerini yayınlayamayabilir. Disney’in Netflix’le işbirliğini noktalamak istemesinin nedeniyse...

haber Netflix, Millarworld’u Satın Aldı Netflix bugün Kick-Ass, Kingsman ve İhtiyar Logan gibi öyküler ile unutulmaz karakterlerin yaratıcısı olan, çizgi roman dünyasında önemli bir yere sahip, efsanevi Mark Millar tarafından kurulan güçlü çizgi roman...

haber Netflix’ten Hindistan’a Üç Yeni Dizi Netflix hız kesmeden pek çok ülkeye dizi üretmeye devam ediyor. Bugün de Hindistan için hazırladığı iki dizisini duyurdu. İlki Selection Day adını taşıyor. Bu dizi, Aravind Adiga’nın aynı adlı...