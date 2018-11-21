Çin Oscar’ları olarak bilinen Altın At Ödülleri’nde en iyi belgesel ödülünü alan yönetmen Fu Ye, özgür Tayvan çağrısı yapınca yayın kesildi. Fu Ye’nin ödülünü alırken “En büyük dileğim Tayvan’ın bağımsız statüsünün tanınması” açıklamasını yapıktan sonra apar topar yayın kesildi. Ancak yönetmen sahneden alındıktan sonra yayın ve tören devam edebildi.

1949’dan beri bağımsız durumda bulunan Tayvan, buna rağmen Çin tarafından tanınmıyor. Tayvan’ın ileri gelenleri açıklamalar yayınlayarak Fu Ye’yi kutladılar.