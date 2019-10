bakınıztv QT8 The Final Eight: Bir Tarantino Belgeseli Kimilerine göre gerçek bir auteur, kimilerine göre ise ucuz bir taklitçi. Bu yıl gösterime giren 9. filmi Once Upon a Time… in Hollywood ile yine çokça tartışılan Tarantino, Tara...

izlenim Once Upon A Time In Hollywood: Tarantino’dan Masallar Yılın en çok beklenen filmi Once Upon A Time In Hollywood vizyona girdi. Büyük bir ilgi ile karşılaşacağı daha gösterime girmeden belli olan film Quentin Tarantino'nun dokuzuncu eseri......