ABD ile Çin arasında şu aralar sık sık yükselen tansiyon Hollywood’u da vurdu. Quentin Tarantino’nun son filmi Once Upon a Time in Hollywood, Çin’deki sinemalarda gösterilmeyecek. Tarantino’nun daha önce Django Unchained isimli filmi de 2013’te yasaklanmıştı.

Filmin gösterimden kaldırılmasının da nedeni ilginç… Bruce Lee’nin kızı Shannon Lee, filmde efsane aktör/dövüşcünün küçümsenmesi nedeniyle filmle uzun süredir mücadele etiyordu. Filmi Çin denetim kurumlarına şikayet etmişti ve bugün sonucunu aldı.

Tarantino’nun hala, filmden ilgili parçayı çıkararak, yeni bir kurguyla Çin’de gösterime sokma şansına sahip. Bakalım yönetmen yüksek gişe hasılatı için filmine dokunacak mı?