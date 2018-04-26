Şu sıralar Cinema Con devam ediyor. Basının ve halkın katıldığı panellerde tüm stüdyolar yeni filmleriyle ve projeleriyle ilgili bilgileri, teaserları/fragmanları ve görselleri paylaşıyorlar. Dün Paramount‘ın paneli gerçekleşti. Filmleriyle ilgili öğrendiklerimizi hemen derleyelim.

Öncelikle JJ Abrams ‘ın yapımcılığında hazırlanan, 2. Dünya Savaşı’nda geçen Overlord ‘un Cloverfield filmi olmadığı duyuruldu. 17 yaş üzeri kitle için hazırlanan Overlord doğaüstü bir gerilim filmi ama Cloverfield filmi değil. Öyle olduğu söylenmişti. Film 26 ekimde vizyona girecek.

‘ın yapımcılığında hazırlanan, 2. Dünya Savaşı’nda geçen ‘un Cloverfield filmi olmadığı duyuruldu. 17 yaş üzeri kitle için hazırlanan Overlord doğaüstü bir gerilim filmi ama Cloverfield filmi değil. Öyle olduğu söylenmişti. Film 26 ekimde vizyona girecek. Abrams, Cloverfield 4 ‘ün hazırlıklarına devam edildiğini, bu filmin “sinemalarda” gösterime gireceğini söyledi. Serinin son filmi Netflix’te yayınlanmıştı. Yeni filmle ilgili bilgi verilmedi.

‘ün hazırlıklarına devam edildiğini, bu filmin “sinemalarda” gösterime gireceğini söyledi. Serinin son filmi Netflix’te yayınlanmıştı. Yeni filmle ilgili bilgi verilmedi. Paramount iyi eleştiriler alıp iyi de hasılat elde eden (213 milyon dolar hasılat) bilimkurgu-korku filmi A Quiet Place ‘in devamını onayladığını panelde duyurdu. John Krasinski ‘nin filmi yönetip yönetmeyeceği bilinmiyor. Krasinski’nin sıradaki filmi Life on Mars olabilir.

‘in devamını onayladığını panelde duyurdu. ‘nin filmi yönetip yönetmeyeceği bilinmiyor. Krasinski’nin sıradaki filmi Life on Mars olabilir. Gelelim Star Trek cephesine. Paramount şu sıralar iki farklı Star Trek filminin hazırlandığını duyurdu. Birisi Quentin Tarantino için hazırlanıyor. Senaryoyu The Revenant‘ın senaristi Mark L. Smith kaleme alıyor. Diğeriyse Chris Hemsworth ‘ün seriye döneceği proje. İkisinin çekilip çekilmeyeceği şimdilik bilinmiyor.

cephesine. Paramount şu sıralar farklı Star Trek filminin hazırlandığını duyurdu. Birisi için hazırlanıyor. Senaryoyu The Revenant‘ın senaristi Mark L. Smith kaleme alıyor. Diğeriyse ‘ün seriye döneceği proje. İkisinin çekilip çekilmeyeceği şimdilik bilinmiyor. Tom Cruise panelde Mission: Impossible-Fallout‘ı tanıttı ve ayağının kırılmasına neden olan atlayışı 106 kez tekrarladığını, yani sahnenin 106 kez çekildiğini söyledi. Film, Cruise’un ayağının kırılmasından sonra verilen bir buçuk aylık araya rağmen tamamlanabildi. Fallout‘ı bu temmuzda izleyeceğiz.