Gabriel and the Mountain ile Cannes’da eleştirmenler haftasında yer alacak Fellipe Barbosa ilk ingilizce filmi City of Alex’in hazırlıklarına başladı.

Berlin’de geçecek film bir konser piyanisti olan Alex’in kocası Eric ve sevgilisi Sasha’nın arasında kalmasını anlatacak.

Barbosa filmini “City of Alex, aşk ve tutku, disiplin ve özgürlük, klasik müzik ve jazz arasındaki çelişkileri anlatacak” sözleriyle biraz iddialı bir şekilde tanıttı.