Son yılların en sansasyonel cinayetleri, rap müziğinin iki önemli yıldızı Tupac Shakur ve Notorious B.I.G.’nin öldürülmesiydi. City of Lies, Notorious’un hikayesinden başlayarak bir türlü çözülemeyen bu iki cinayetin peşindeki dedektiflerin ve gazetecilerin hikayesini aktarıyor. Los Angeles Polis Departmanı dedektifi Russell Poole ve gazeteci “Jack” Jackson, 20 yıldır hayatlarını bu davayı çözmeye adamış durumdalar.

Randall Sullivan’ın aynı adlı romanından uyarlanan City of Lies, Brad Furman tarafından yönetildi. Fragmana bakılırsa başrollerde yer alan Johnny Depp ve Forest Whitaker başarılı performanslar sergilemişler. İki oyuncuya Rockmond Dunbar ve Neil Brown Jr. da eşlik etmiş.