Fransız sinemasının usta yönetmenlerinden Claire Denis ülkemizde bu yıl Filmekimi’nde gösterilecek Un beau soleil untérieur/Let the Sunshine In filminde ilk kez Juliette Binoche’la çalıştı. İki usta sinemacıyı buluşturan bu romantik komedi filmi iki ay önce Cannes’da gösterilmiş, Yönetmenlerin On Beş Günü bölümünden ödülle dönmüştü. Denis bu filmini aradan çıkarır çıkarmaz bir süredir hazırlıklarına devam ettiği bilimkurgu filmi High Life‘a döndü. Daha önce açıklandığı üzere başrolleri Robert Pattinson, Mia Goth, Patricia Arquette üstlenecekler. Denis kadroya Binoche’u da dahil etti. Ayrıntıları belli olmayan, Pattinson’a göre fazlasıyla garip olan High Life uzayın derinliklerinde babayla kızının hayatta kalma çabalarına odaklanacak.

Geçen yıl Denis’le ilk kez çalışan Binoche daha önce çalışmadığı Japon yönetmen Naomi Kawase’yle de çalışma fırsatını elde etti. Bu yıl Cannes’da yarışan ama iyi eleştiriler alamayan Hikari‘yi çeken Kawase yoluna Binoche’un başrolünü üstleneceği filmle devam edecek. Filmin adı, konusu vs açıklanmadı. Binoche, Mia Hansen-Love’ın sıradaki filmi Maya‘nın da başrolünü üstlenecek.