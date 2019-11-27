27 Kasım 2019
Kraliçe II: Elizabeth’in hayatını her sezon 10 yıllık dönemler halinde anlatan The Crown’da ilk iki sezon Claire Foy, ingiliz monarşisinin başını canlandırmıştı. Üçüncü sezonu yeni yayına giren ve dördüncü sezonunun çekimlerinin başladığı dizide, Claire Foy kadroya yeniden dahil oldu.
Foy’un büyük bir olasılıkla kritik flashback sahneler için yeniden The Crown’a döndüğü konuşuluyor. Setten gelen haberler, yetenekli oyuncunun Elizabeth’in 21. yaşgününde giydiği kıyafetin bir benzeriyle görüldüğü yönünde…
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