izlenim First Man: Neil Armstrong’un Bir Baba Olarak Portresi Yazı, First Man’le ilgili spoiler içerir… İtiraf etmeliyim ki Damien Chazelle‘in yönettiği, Spotlight‘ın senaristi Josh Singer‘ın yazdığı First Man‘i heyecanla beklemiyordum. Nedeni daha önce astronot Neil Armstrong ilgili de,...

izlenim First Man: Ay’daki Yalnız Adamın Hikayesi First Man: Dünyanın Dışına Yolculuk… Ülkeler ve devlet için en önemli şeylerden biri nedir? İlk olmak… Kimsenin başaramadığını elde etmek… İmkansızlıkları yapılabilir göstermek… Bir ülkenin gücü vizyonlarının ne kadar...