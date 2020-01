Thomas Harris’in romanı ve Jonathan Demme’ın film uyarlamasıyla her açıdan kült mertebesine ulaşan The Silence Of The Lambs’ten şimdi de Clarice dizisi çıkacak. Hannibal, daha çok The Silence Of The Lambs’in öncesinde yaşananlara odaklanırken, yeni dizi sonrasına odaklanacak. FBI ajanı Clarice Starling’in Hannibal’ın da yardımıyla bir seri katili yakaladığı filmden sonraki dönemi anlatacak dizinin yayıncısı CBS olacak.

Dizi henüz kesin sezon onayı almasa da pilot bölümünün yazar ve yapımcı koltuklarında Alex Kurtzman ve Jenny Lumet’yi görmemiz çok yüksek bir ihtimalle kabul edileceğini gösteriyor. 1993 yılında geçecek dizide Clarice Starling’in seri katilleri yakalamasını izleyeceğiz.