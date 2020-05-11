Netflix, 6 bölümlük yeni dizisinde İskandinavya’ya eğiliyor. Dizi Stockholm Sendromu’nu anlatacak.

Bill Skarsgard, dizide özel bir olay nedeniyle ünü dünyaya yayılan suçlu Clark Olofsson’u oynayacak. Uyuşturucu kaçakçısı ve banka soyguncusu olan Olofsson, 1973’te Jan-Erik Olsson tarafından gerçekleştirilen banka soygununa dahil olmuştu. Bankadaki insanları rehin alan Olsson, arkadaşı Olofsson’u bankaya getirtmişti. Geçen 6 gün sonucunda rehineler soyguncuların tarafını tutmaya başlamış ve sendromun ismi ortaya çıkmıştı.

Dizinin yönetmeni Jonas Akerlund olacak. Akerlund senaryoyu Fredrik Agetoft ve Peter Arrhenius ile birlikte yazdı.