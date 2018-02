All the Money in the World‘teki harika performansıyla bir kez daha Oscar’a ve Altın Küre’ye aday olan usta aktör Christopher Plummer, Titanic filminden hatırlayabileceğimiz Billy Zane ve Tania Raymonde Cliffs of Freedom adı verilen filmin başrollerini üstlendiler. Görsel efektler bölümünde çalışan, The Walking Dead, Public Enemies, Vanilla Sky, Titanic gibi pek çok yapımın görsel efektlerinde görev alan Van Laing bu filmi yönetmiş. Cliffs of Freedom, Laing’in ilk filmi olmuş.

Şu sıralar çekim sonrası aşamaları devam eden film 1820’li yıllarda geçiyor. Merkeze Yunanlı bir kadınla Türk subayının aşk öyküsünü koyan senarist grubu fona da Yunan İsyanı’nı yerleştirmişler. 1821’de patlak veren isyandan sonra 1832’de imzalanan İstanbul Anlaşması’yla Yunanistan, Osmanlı Devleti’nden ayrılıp bağımsız olmuştu. Film bu isyanı, bağımsızlık sürecini de aktaracak. Tam konuysa şöyle: Genç Anna orduda yükselişe geçen Tarık’a âşık olur. Ama bu aşk, Anna’nın ailesinde ve köyünde bir trajediye neden olur. Anna bu trajediden sonra Türklerden intikam alma hırsıyla yanıp tutuşur, Yunanlı isyancılara dahil olur ve kendisini halen seven, onu güvende tutmak isteyen Tarık’la karşı karşıya gelir. Anna’yı Raymonde, Tarık’ı ise Jan Uddin oynamış. Meksika’da çekilen filmde Türk oyuncu oynamamış. Filmin vizyon tarihi belli değil.