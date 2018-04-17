En son 2015 yılında porno erotik filmi Love‘la Cannes Film Festivali’ne konuk olan Arjantinli yönetmen Gaspar Noé yeni filmini şubatta duyurmuştu. Noé’nin yeni filminin adı Psyché idi ama bugün gelen haberlere göre yönetmen filminin ismini Climax şeklinde değiştirmiş. Cannes Film Festivali’nin Yönetmenlerin On Beş Günü bölümünde gösterilecek bu film gerilim türünde.

İki ay gibi çok kısa bir sürede çekilip tamamlanan Climax 90’lı yılların ortasında bir ormandaki yatılı bir okulda geçip buraya üç günlük bir prova için gelen 20’ye yakın dansçının içkilerine uyuşturucu katıldıktan sonra dansçıların kendilerini bir cehennemde bulmalarını, bitmek bilmeyen bir nevroza kapılmalarını konu alıyor. Haberlere göre müzik bu filmde de önplandaymış. Filmin bizdeki vizyon tarihi henüz belli değil. Oyuncu kadrosunun da duyurulmadığını belirteyim.