89 yaşına gelen sinema efsanesi Clint Eastwood, 90’lı yaşlarında da film çekmeye kararlı görünüyor. 2019’da Richard Jewell’i çeken Eastwood, elinde iyi senaryolar bulunduğunu ve çekmek istediğini belirtti. Eastwood’un film çekmekle ilgili motivasyonu ise basit:

“Film çekmeyi seviyorum. Para kazandığınız bir işiniz olması güzel. Filmlerde oynamayı seviyorum, film yönetmeyi de seviyorum. Yönetmenliğe insanlar “Yeter artık seni izlediğimiz” diyeceklerini tahmin ettiğim için geçtim. Ara sıra kendi filmlerimde oynuyorum ve hevesimi alıyorum”

“A Fistful of Dollars’ta giydiğim poncho’yu hala saklıyorum. Hiç yıkanmamış bir halde bir cam kutuda duruyor. İnsan oyunculukla ilgili çok duygusal davranabiliyor”