Hayatı boyunca her attığını vuran silahşörleri canlandıran Clint Eastwood, bir kez de gerçek bir düelloya davet edildi.

Sergio Leone ile çektiği Dolar Trilojisi’nin ardından Clint Eastwood, 1968’de Paint My Wagon isimli müzikalin çekimlerine başladı. Rol arkadaşı en az kendisi kadar ünlü yıldız Jean Seberg’di. Çekimler devam ederken iki yıldız arasındaki aşk söylentileri basında yer alınca Eastwood’un başına filmlerde yaşadıklarına benzer bir olay geldi.

Seberg’in o dönemdeki kocası, fransız savaş kahramanı ve yazar Romain Gary, Eastwood’u gerçek silahların kullanılacağı bir düelloya davet etti. Eastwood, silahşörleri canlandırmasının, silah kullanmayı bilmesi anlamına gelmediğini, bir savaş kahramanıyla düelloya çıkmasının intihar olacağını söyleyerek teklifi reddetti.

Romain Gary’nin silahlarla olan içli dışlı ilişkisi maalesef hiç bitmedi. Jean Seberg’le 1970’te iki yıl sonra boşandı. 1979’da Jean Seberg, arabasında ölü bulundu. Hemen bir yıl sonra ise Gary, başına sıktığı kurşunla hayatına son verdi. Bıraktığı mektupta intiharının Seberg’le ilgisi olmadığını belirtiyordu.