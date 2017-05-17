En son Benicio del Toro’lu Escobar: Paradise Lost‘ı çeken Andrea Di Stefano kariyerine aksiyon gerilim filmi Three Seconds‘la devam edecek. Yönetmen bu filminin oyuncu kadrosu için yetenekli isimlerle anlaştı. Filmin başrollerini Clive Owen, Rosamund Pike, Common ve Joel Kinnaman üstlenecekler. Senaryonun ilk halini Matt Cook kaleme aldı. Rowan Joffe ve Alex Garland senaryoya son halini verdiler. Filmin çekimlerine bu yıl başlanması planlanıyor. Filmin merkezinde mahkum Pete Hoffman yer alacak. Hoffman’ın eşi ve kızına dönmek için FBI’yla çalışmasına, köstebeklik yapmasına, işlerin yolunda gitmemesine, köstebek kimliğinin ortaya çıkma ihtimaline odaklanacak.

Owen şu sıralar Daisy Ridley ve Naomi Watts’lı Ophelia filminde; Common, Michelle Monaghan’lı Saint Judy filminde rol alıyorlar. Arka arkaya dört filmde rol alan Pike, Marie Currie biyografik filmi Radioactive‘de Currie’yi oynayacak.