JJ Abrams’ın yapımcılığını üstlendiği, farklı oyuncular ve yönetmenlerle çekilen Cloverfield serisine her yıl bir film eklenip serinin evrene dönüştürülmesinin planlandığı açıklanmıştı iki yıl evvel. 10 Cloverfield Lane ilk filmin başarısını tekrarlayınca Paramount yeni filmin hazırlıklarına hemen başlamıştı. God Particle adı verilen film 2016’da tamamlanmışsa da vizyon tarihi sürekli ertelenmişti. Neticede film vizyona girmeyebilir. Paramount filmin nisanda vizyona gireceğini duyurduktan kısa bir süre sonra Netflix’le iletişime geçmişti. Anlaşma sağlanırsa film, Netflix’te nisandan önce yayınlanacak. Genç yönetmen Julius Onah’ın yönettiği filmde Daniel Brühl, Elizabeth Debicki, Ziyi Zhang, David Oyelowo, John Ortiz, Gugu Mbatha-Raw ve Aksel Hennie rol almıştı. Film, Alien‘dan beri anlatılagelen bir konuya, uzay aracında hayatta kalma savaşı veren astronotlara odaklanıyor.

Asıl şaşırtıcı haberse dün geldi. Haberlere göre bu yıl God Particle‘dan kısa bir süre sonra evrenin dördüncü filmini de izleyebiliriz. Ki dördüncü filmin çekildiği açıklanmamıştı. Geçen yılın ilkbaharında Julius Avery’nin Overlord adlı bir film çekeceği, filmin yapımcılığını Abrams’ın üstlendiği açıklanmıştı ama bunun Cloverfield‘la bağlantılı olduğu söylenmemişti. Bağlantılıymış. Lakin günümüzde/yakın gelecekte geçen üç filmin aksine Overlord 2. Dünya Savaşı zamanında geçiyor. Normandiya Çıkarması sırasında geçen bu film iki Amerikan askerine odaklanıyor. Başrolleri Wyatt Russell, Jovan Adepo, Pilou Asbaek, Bokeem Woodbine üstlenmişler. Billy Ray’le Mark L. Smith’in kaleme aldıkları film bir değişiklik olmazsa (Netflix’e satılmazsa ya da ertelenmezse) ABD’de 26 ekimde vizyona girecek.