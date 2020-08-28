Tenet’teki performansı herkes tarafından beğenilen Elizabeth Debicki, Code Name Helene isimli bir casus dizisinde oynayacak. Ayrıca dizinin yapımcılığını da üstlenen Debicki, gerçek bir öyküyü anlatacak.

Ariel Lawhon’un İkinci Dünya Savaşı casus romanından uyarlanacak dizi Nancy Grace Augusta Wake’in gerçek öyküsünü anlatıyor. Yeni Zelanda’da doğup, Avustralya’da büyüyen ve savaşta gazeteci olarak yer alan Wake, Fransız Direnişi’nin en etkili isimlerinden biri olmuştu.

Dizi, kod adı Helene olan casusun dört farklı zamanda yaptıklarını birbirine geçmiş bir zaman örgüsüyle aktaracak.