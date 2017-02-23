Bir yıl önce HBO, Steve McQueen’in pilot bölümünü çektiği; Devon Terrell, Paul Dano, Rebecca Hall, Helena Bonham Carter’lı mini dizi Codes of Conduct‘ı pilotu beğenmediği için iptal edip diziyi bekleyenleri üzmüştü. Sevindirici haber bir yıl sonra geldi. Mini dizinin yapım firması See-Saw’dan Iain Canning bu öykünün McQueen için de, kendileri için de epey önemli olduğunu, dizinin ölmediğini, şu sıralar dizi için yeni bir kanal aradıklarını açıkladı. Kanal bulunursa dizi yayınlanacak. Fakat oyuncu kadrosunun değişip değişmeyeceği, pilot bölümün sil baştan çekilip çekilmeyeceği bilinmiyor. HBO diziyi iptal etmeseydi McQueen kalan beş bölümü de çekecekti. Codes of Conduct, göründüğü gibi olmayan Afro-Amerikalı bir gencin yüksek sosyete girmesini konu alıyor. Yönetmen şu sıralar Widows adlı filminin hazırlıklarına devam ediyor. Bu filmi bu yıl çekecek.