Bu yılın sürpriz haberlerinden birisi Coen Kardeşlerin 6 saatten oluşan mini dizi The Ballad of Buster Scruggs‘ı mini diziden iki saatlik bir filme dönüştürmeleriydi. Mini dizi western türünde olup Vahşi Batı’da geçen altı farklı öykü anlatacaktı. Dizi filme evrilince konsept değişmedi. Filmde de altı farklı öykü işlendi. Bugün filmdeki altı bölümün adları açıklandı. Netflix filmi 16 kasımda yayınlayacak.

“The Ballad of Buster Scruggs”

Oyuncular: Tim Blake Nelson (Buster Scruggs) ve Willie Watson (Çocuk)

“Near Algodones”

Oyuncular: James Franco (Kovboy)

“Meal Ticket”

Oyuncular: Liam Neeson (Menajer) ve Harry Melling (Artist)

“All Gold Canyon”

Oyuncular: Tom Waits (Maden arayan adam)

“The Gal Who Got Rattled”

Oyuncular: Bill Heck (Billy Knapp), Zoe Kazan (Alice Longabaugh) ve Grainger Hines (Bay Arthur)

“The Mortal Remains”

Oyuncular: Brendan Gleeson (İrlandalı), Tyne Daly (Leydi), Jonjo O’Neill (İngiliz), Saul Rubinek (Fransız), Chelcie Ross (Avcı)