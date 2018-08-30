Coen Kardeşlerin Filmi The Ballad of Buster Scruggs’dan Yeni Bilgiler

Kardeşlerin yeni filmi western türünde...
yazar: 30 Ağustos 2018

Bu yılın sürpriz haberlerinden birisi Coen Kardeşlerin 6 saatten oluşan mini dizi The Ballad of Buster Scruggs‘ı mini diziden iki saatlik bir filme dönüştürmeleriydi. Mini dizi western türünde olup Vahşi Batı’da geçen altı farklı öykü anlatacaktı. Dizi filme evrilince konsept değişmedi. Filmde de altı farklı öykü işlendi. Bugün filmdeki altı bölümün adları açıklandı. Netflix filmi 16 kasımda yayınlayacak.

The Ballad of Buster Scruggs
Oyuncular: Tim Blake Nelson (Buster Scruggs) ve Willie Watson (Çocuk)

Near Algodones
Oyuncular: James Franco (Kovboy)

Meal Ticket
Oyuncular: Liam Neeson (Menajer) ve Harry Melling (Artist)

All Gold Canyon
Oyuncular: Tom Waits (Maden arayan adam)

The Gal Who Got Rattled
Oyuncular: Bill Heck (Billy Knapp), Zoe Kazan (Alice Longabaugh) ve Grainger Hines (Bay Arthur)

The Mortal Remains
Oyuncular: Brendan Gleeson (İrlandalı), Tyne Daly (Leydi), Jonjo O’Neill (İngiliz), Saul Rubinek (Fransız), Chelcie Ross (Avcı)

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yazar: Can Rende - Ağu 30, 2018

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