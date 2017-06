Coen Kardeşler sinemaya bir süreliğine ara verip bu yıl ilk dizileriyle meşgul olacaklar. Kardeşler kaleme aldıkları The Ballad of Buster Scruggs adlı dizilerinin çekimlerine temmuzda başlamayı planlıyorlar. Dizi western türünde olacak. Kardeşlerin daha önce bu türde True Grit filmini çektiklerini hatırlatalım. Coen Kardeşler oyuncu kadrosunu yakında duyuracaklar. Çekimlere New Mexico’da başlanacak. Komedi ve drama türündeki dizi, Amerika’nın İç Savaş zamanlarında geçecek, 6 farklı öykü anlatacak. Dizinin konusu henüz açıklanmadığı gibi kanalı da belli değil. Kardeşlerin daha önce bir dizi yazıp yönetmediklerini, Fargo dizisinin sadece yürütücü yapımcılığını üstlendiklerini haberimize ekleyelim.